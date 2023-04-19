UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирський про Бахмут: ЗСУ стримують росіян у динамічних боях та завдають їм суттєвих втрат

Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (t.me/osirskiy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові стримують натиск російських окупантів у динамічних боях у районі Бахмута та завдають їм значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.

Він зазначив, що Бахмутський напрямок лишається епіцентром наступу РФ.

"Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат", - написав командувач Сухопутних військ.

Сирський додав, що минулої ночі, окрім живої сили та техніки росіян, українські підрозділи ППО знищили два ворожі безпілотники - "Орлан" та ZALA.

Нагадаємо, у ЗСУ зазначали, що українські військові у Бахмуті зіткнулися з війною дещо іншого характеру.

Раніше Сирський зазначав, що окупанти посилюють обстріли з артилерії та авіації на Бахмутському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна Росії проти УкраїниВСУ