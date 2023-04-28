Сировина німецької компанії Wintershall йде на виробництво пального для армії РФ, - ЗМІ

Як повідомляється, в Західному Сибіру бурять газ компанії, якими спільно володіють німецька фірма Wintershall Dea та російський "Газпром". Ці родовища виробляють вуглеводень, званий газовим конденсатом, який можна використовувати для виробництва ряду видів палива, включно з дизелем.

У листопаді 2022 року та січні 2023 року німецькі ЗМІ стверджували, що з газового конденсату Wintershall могло вироблятися паливо, яке використовувалося під час російських реактивних бомбардувань, у результаті яких загинули десятки мирних жителів України.

Компанія Wintershall заперечила ці звинувачення та звинуватила медіа в ненаданні "конкретних" доказів зв’язку між її продукцією та російською армією.

У розслідуванні Global Witness і Радіо Свобода з використанням даних про залізничні вантажні перевезення розкривають ланцюги поставок, які з’єднують сибірські газові родовища Wintershall з російською армією.

Зазначається, що газовий конденсат із родовищ Wintershall у Західному Сибіру живить нафтопереробний завод у Салаваті, який відправляє дизель російським військовим постачальникам.

"Неможливо визначити, чи містить будь-яка бочка дизеля з Салавата газовий конденсат спільного підприємства Wintershall. Але одержувачами цього дизеля є постачальники військової частини Федеральної служби охорони (ФСО), яка відповідає за особисту охорону Володимира Путіна", - йдеться в розслідуванні.

Нафтопереробний завод у Салаваті управляється дочірньою компанією "Газпрому" під назвою "Газпром нафтохім Салават".

До того ж Wintershall має кілька спільних підприємств у Росії з "Газпромом", зокрема "Ачимгаз" і "Ахім Девелопмент".

У січні 2023 року компанія пообіцяла вийти з російського ринку. Однак річний звіт Wintershall від лютого показує, що німецький нафтогазовий гігант все ще володіє 50% і 25% акцій цих російських компаній відповідно.

Ці спільні підприємства видобувають газовий конденсат з російських ачимовських родовищ. Наприкінці 2022 року Wintershall підтвердив, що газовий конденсат відправляється з Ачимова до дочірньої компанії "Газпрому" "Газпром переробка".

Лише за кілька місяців до початку великої війни російська армія схвалила різні дизельні продукти Салавата для військового використання. Приблизно в цей же час різко зросли залізничні поставки палива зі станції біля Салавата в прикордонні з Україною регіони. Вони тривали протягом всього часу з початку війни й знову різко зросли наприкінці 2022 року.

Аналіз Global Witness і Радіо Свобода російських державних закупівель показує, що нафтопереробний завод у Салаваті у 2022 році відправляв дизпаливо безпосередньо компаніям, які мають історію військових контрактів.

Одна з фірм "Кедр", яка отримувала багаторазові поставки дизпалива із Салавата в період з квітня по жовтень 2022 року, з 2021 року уклала кілька армійських контрактів. За останні два роки вона погодила угоди на постачання бензину та дизеля до військових частин 38953-К та 69793.

"Кедр" входить до складу ФСО Росії, яка забезпечує особисту охорону Володимира Путіна та контролює зв’язок державних органів.

Ця фірма розташована в Криму. Російські ЗМІ стверджують, що вона керує там мережею АЗС під торговою маркою АТАН.

У березні 2023 року "Кедр" підписав контракт на постачання бензину Кримському республіканському штабу Народної гвардії. Гвардія - це колишнє воєнізоване угруповання, яке відіграло певну роль в анексії Криму, перш ніж сформувати громадську організацію, яка зараз надає підтримку російській поліції.

У розслідуванні також наведено низку інших доказів зв’язків військових із мережею постачання газового конденсату Wintershall. Компанія їх відкидає.