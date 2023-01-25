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Паливо для стратегічної авіації РФ допомагала створювати німецька компанія, - Spiegel

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Берлін, Середа 25 січня 2023 23:56
Паливо для стратегічної авіації РФ допомагала створювати німецька компанія, - Spiegel Фото: паливо для стратегічної авіації РФ допомагала створювати німецька компанія (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Найбільший виробник нафтопродуктів у Німеччині, компанія Wintershell Dea, через спільне підприємство з російським "Газпромом" постачав парафін для палива, яким заправляли російські бомбардувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

У розслідуванні стверджується, що паливом з німецьким компонентом були заправлені літаки, причетні до ударів по багатоповерхівці у Дніпрі та торгового центру у Кременчуці. Вильоти проводилися з авіабази Шайковка у РФ.

У Шайківці дислокуються надзвукові бомбардувальники типу Ту-22М3. За даними, проаналізованими Spiegel, бомбардувальники, ймовірно, використовували авіаційне пальне на основі парафіну, частково виготовленого з газового конденсату, здобутого підприємством Wintershell Dea.

З 2008 року Wintershall Dea розробляє поклади так званого Уренгойського родовища. Після цього "Газпром" транспортує газовий конденсат на Сургутський переробний завод. Частина переробленого там газового конденсату регулярно постачалася на нафтопереробні заводи "Лукойлу" в Пермі, "Татнафті" в Нижньокамську та "Роснафті" в Самарській області.

У Wintershall Dea заперечують висновки розслідувачів і стверджують, що не впливають на те, куди в Росію поставляється продукція, до виготовлення якої вони причетні.

Понад 70% акцій Wintershall Dea належить німецькому хімічному концерну BASF, решта – російському олігарху Михайлу Фрідману, який досі є міноритарним власником.

Раніше повідомлялося, що до Білорусі прибули на так звані спільні "навчання" російські бомбардувальники Су-34. Їхні окупанти будуть використовувати до кінця цього місяця.

Також ми писали, що в Росії хочуть збільшити флот своєї стратегічної авіації ВКС за рахунок добудови бомбардувальників Ту-160 та Ту-22М3 із заготовок ще за часів СРСР.

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