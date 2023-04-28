Сырье немецкой компании Wintershall идет на производство горючего для армии РФ, - СМИ

Как сообщается, в Западной Сибири бурят газ компании, которыми совместно владеют немецкая фирма Wintershall Dea и российский "Газпром". Эти месторождения производят углеводород, называемый газовым конденсатом, который можно использовать для производства ряда видов топлива, включая дизель.

В ноябре 2022 года и январе 2023 года немецкие СМИ утверждали, что из газового конденсата Wintershall могло производиться топливо, которое использовалось при российских реактивных бомбардировках, в результате которых погибли десятки мирных жителей Украины.

Компания Wintershall отрицала эти обвинения и обвинила медиа в непредоставлении "конкретных" доказательств связи между ее продукцией и российской армией.

В расследовании Global Witness и Радио Свобода с использованием данных о железнодорожных грузовых перевозках раскрывают цепи поставок, соединяющих сибирские газовые месторождения Wintershall с российской армией.

Отмечается, что газовый конденсат из месторождений Wintershall в Западной Сибири питает нефтеперерабатывающий завод в Салавате, отправляющий дизель российским военным поставщикам.

"Невозможно определить, содержит ли какая-либо бочка дизеля из Салавата газовый конденсат совместного предприятия Wintershall. Но получателями этого дизеля являются поставщики воинской части Федеральной службы охраны (ФСО), отвечающей за личную охрану Владимира Путина", - говорится в расследовании.

Нефтеперерабатывающий завод в Салавате управляется дочерней компанией "Газпрома" под названием "Газпром нефтехим Салават".

К тому же Wintershall имеет несколько совместных предприятий в России с "Газпромом", в том числе "Ачимгаз" и "Ахим Девелопмент".

В январе 2023 г. компания пообещала выйти с российского рынка. Однако годовой отчет Wintershall от февраля показывает, что германский нефтегазовый гигант все еще владеет 50% и 25% акций этих российских компаний соответственно.

Эти совместные компании добывают газовый конденсат из русских ачимовских месторождений. В конце 2022 года Wintershall подтвердил, что газовый конденсат отправляется из Ачимова в дочернюю компанию "Газпрома" "Газпром переработка".

Только за несколько месяцев до начала великой войны русская армия одобрила различные дизельные продукты Салавата для военного использования. Приблизительно в это же время резко возросли железнодорожные поставки топлива со станции возле Салавата в приграничные с Украиной регионы. Они продолжались в течение всего времени с начала войны и снова резко выросли в конце 2022 года.

Анализ Global Witness и Радио Свобода российских государственных закупок показывает, что нефтеперерабатывающий завод в Салавате в 2022 году отправлял дизтопливо непосредственно компаниям, имеющим историю военных контрактов.

Одна из фирм "Кедр", получавшая многоразовые поставки дизтоплива из Салавата в период с апреля по октябрь 2022 года, с 2021 года заключила несколько армейских контрактов. За последние два года она согласовала соглашения на поставку бензина и дизеля в воинские части 38953-К и 69793.

"Кедр" входит в состав ФСО России, обеспечивающей личную охрану Владимира Путина и контролирующей связь государственных органов.

Эта фирма находится в Крыму. Российские СМИ утверждают, что она управляет сетью АЗС под торговой маркой АТАН.

В марте 2023 года "Кедр" подписал контракт на поставку бензина в Крымский республиканский штаб Народной гвардии. Гвардия - это бывшая военизированная группировка, сыгравшая определенную роль в аннексии Крыма, прежде чем сформировать общественную организацию, которая сейчас оказывает поддержку российской полиции.

В расследовании также приведен ряд других доказательств связей военных с сетью снабжения газового конденсата Wintershall. Компания их отвергает.