Сирію підключать до SWIFT після 14 років ізоляції

Очікується, що Сирію під'єднають до SWIFT після 14 років війни і санкцій, які перетворили її на державу-ізгой.

Хусріє наголосив, що підключення Сирії до SWIFT допоможе стимулювати зовнішню торгівлю, скоротити витрати на імпорт і полегшити експорт. Це також принесе в країну таку необхідну іноземну валюту, посилить заходи по боротьбі з відмиванням грошей і послабить залежність від неформальних фінансових мереж у транскордонній торгівлі.

"Планується, що вся зовнішня торгівля тепер буде проходити через офіційний банківський сектор", - розповів глава сирійського центробанку.

За його словами, банкам і центральному банку було присвоєно коди SWIFT, і "залишилося тільки, щоб банки-кореспонденти відновили обробку переказів".

Також планується виключити роль обмінників, які стягували до 40 центів з кожного долара.

SWIFT

Варто зауважити, що SWIFT - це міжнародна система, через яку банки по всьому світу обмінюються фінансовими повідомленнями, наприклад, для переказу грошей між країнами. Вона не зберігає гроші і не робить перекази напряму, а передає інструкції між банками, як "фінансова пошта".

Якщо країну або банк відключають від SWIFT, він втрачає можливість швидко і безпечно проводити міжнародні платежі - це сильно ускладнює торгівлю, інвестиції та роботу з іноземною валютою.