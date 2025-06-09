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Сирію підключать до SWIFT після 14 років ізоляції

Ілюстративне фото: Сирію підключать до SWIFT (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сирію повністю підключать до міжнародної платіжної системи SWIFT. Це відбудеться протягом кількох тижнів.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Financial Times заявив глава центрального банку Сирії Абдулкадер Хусріє.

Очікується, що Сирію під'єднають до SWIFT після 14 років війни і санкцій, які перетворили її на державу-ізгой.

Хусріє наголосив, що підключення Сирії до SWIFT допоможе стимулювати зовнішню торгівлю, скоротити витрати на імпорт і полегшити експорт. Це також принесе в країну таку необхідну іноземну валюту, посилить заходи по боротьбі з відмиванням грошей і послабить залежність від неформальних фінансових мереж у транскордонній торгівлі.

"Планується, що вся зовнішня торгівля тепер буде проходити через офіційний банківський сектор", - розповів глава сирійського центробанку.

За його словами, банкам і центральному банку було присвоєно коди SWIFT, і "залишилося тільки, щоб банки-кореспонденти відновили обробку переказів".

Також планується виключити роль обмінників, які стягували до 40 центів з кожного долара.

SWIFT

Варто зауважити, що SWIFT - це міжнародна система, через яку банки по всьому світу обмінюються фінансовими повідомленнями, наприклад, для переказу грошей між країнами. Вона не зберігає гроші і не робить перекази напряму, а передає інструкції між банками, як "фінансова пошта".

Якщо країну або банк відключають від SWIFT, він втрачає можливість швидко і безпечно проводити міжнародні платежі - це сильно ускладнює торгівлю, інвестиції та роботу з іноземною валютою.

До слова, ще 13 травня президент США Дональд Трамп пообіцяв зняти всі санкції проти Сирії. Це сталося після того, як у країні впав режим Башара Асада.

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SWIFTВійна в Сирії