Сирию подключат к SWIFT после 14 лет изоляции

Сирию полностью подключат к международной платежной системе SWIFT. Это произойдет в течение нескольких недель.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Financial Times заявил глава центрального банка Сирии Абдулкадер Хусрие.
Ожидается, что Сирию подключат к SWIFT после 14 лет войны и санкций, которые превратили ее в государство-изгой.
Хусрие подчеркнул, что подключение Сирии к SWIFT поможет стимулировать внешнюю торговлю, сократить расходы на импорт и облегчить экспорт. Это также принесет в страну столь необходимую иностранную валюту, усилит меры по борьбе с отмыванием денег и ослабит зависимость от неформальных финансовых сетей в трансграничной торговле.
"Планируется, что вся внешняя торговля теперь будет проходить через официальный банковский сектор", - рассказал глава сирийского центробанка.
По его словам, банкам и центральному банку были присвоены коды SWIFT, и "осталось только, чтобы банки-корреспонденты возобновили обработку переводов".
Также планируется исключить роль обменников, которые взимали до 40 центов с каждого доллара.
Стоит заметить, что SWIFT - это международная система, через которую банки по всему миру обмениваются финансовыми сообщениями, например, для перевода денег между странами. Она не хранит деньги и не делает переводы напрямую, а передает инструкции между банками, как "финансовая почта".
Если страну или банк отключают от SWIFT, он теряет возможность быстро и безопасно проводить международные платежи - это сильно затрудняет торговлю, инвестиции и работу с иностранной валютой.
К слову, еще 13 мая президент США Дональд Трамп пообещал снять все санкции против Сирии. Это произошло после того, как в стране пал режим Башара Асада.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.