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Интервью

В сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 17 мирных жителей

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 20:06
Иллюстративное фото (unisef.org)
Иллюстративное фото (unisef.org)

В частности, авиаудар был нанесен по зданию детской больницы в Тефтеназе

В сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 17 мирных жителей. Об этом сообщает "Анадолу".

Сообщается, что авиация режима Башара Асада в воскресенье после полудня нанесла удары по населенным пунктам Биннеш, Тефтеназ и Ариху. Ударам также подверглись поселки Рам Хамдан и Бени Из.

В частности в Тефтеназе авиаудар был нанесен по зданию детской больницы. Вследствие этого погибли пятеро людей, в том числе три ребенка. Всего в Тефтеназе 10 июня погибли 13 человек. В Ариху погибли два сирийца, в Биннеше и Рам Хамдане по одному.

Раненые доставлены в близлежащие госпитали. Разбор завалов продолжается.

Напомним, в ночь на 8 июня Россия нанесла мощный удар по позициям повстанцев в провинции Идлиб. Погибли 44 человека.

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Теги публикации: погибшие, авиаудары, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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