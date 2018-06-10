В частности, авиаудар был нанесен по зданию детской больницы в Тефтеназе

В сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 17 мирных жителей. Об этом сообщает "Анадолу".

Сообщается, что авиация режима Башара Асада в воскресенье после полудня нанесла удары по населенным пунктам Биннеш, Тефтеназ и Ариху. Ударам также подверглись поселки Рам Хамдан и Бени Из.

В частности в Тефтеназе авиаудар был нанесен по зданию детской больницы. Вследствие этого погибли пятеро людей, в том числе три ребенка. Всего в Тефтеназе 10 июня погибли 13 человек. В Ариху погибли два сирийца, в Биннеше и Рам Хамдане по одному.

Раненые доставлены в близлежащие госпитали. Разбор завалов продолжается.

Напомним, в ночь на 8 июня Россия нанесла мощный удар по позициям повстанцев в провинции Идлиб. Погибли 44 человека.