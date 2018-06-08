Авиаудар РФ по Сирии: количество погибших увеличилось до 44

В числе погибших - 11 женщин и шестеро детей

В результате авиаударов России в ночь на 8 июня в сирийской провинции Идлиб погибли не менее 44 человек. Об этом сообщает " Голос Америки" со ссылкой на Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

"Военные самолеты, предположительно российские, ночью нанесли удары по деревне Зардана на севере провинции Идлиб. Этот инцидент стал самой кровопролитной одиночной атакой в регионе. В числе погибших - 11 женщин и шестеро детей", - рассказал директор Совета Рами Абдулрахман.

При этом он отметил, что число погибших может возрасти, поскольку некоторые из 60 раненых находятся в критическом состоянии.

Напомним, Россия в ночь на 8 июня нанесла мощный авиаудар по позициям повстанцев в провинции Идлиб