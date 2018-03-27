Из сирийской Гуты вышел крупнейший конвой с беженцами

Гуту покинул конвой, который насчитывал около сотни автобусов

Из сирийской Гуты, подконтрольной повстанцам, вышел крупнейший конвой с беженцами, который насчитывал сто автобусов, передает AFP со ссылкой на государственные СМИ Сирии.

Сообщается, что в ночь на 27 марта Восточную Гуту покинул конвой из сотни автобусов, который перевозил 6 749 человек. Также сообщается, что около четверти из них - повстанцы. Эвакуация была частью соглашения, достигнутой на прошлой неделе между повстанцами и Россией, которая выступает посредником в переговорах.

Отметим, с начала боев в данном регионе 18 февраля правительственные войска заняли более 90% Гуты.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действия Турции и России в Африне и Гуте. Она также уточнила, что Германия продолжит принимать беженцев, однако они должны интегрироваться в немецкое общество. По ее мнению, ситуация в провинции Африн недопустима, несмотря на интересы безопасности Турции.