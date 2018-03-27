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Из сирийской Гуты вышел крупнейший конвой с беженцами

НовостиПроисшествия    27.03.2018 - 09:19
Фото: сирийские беженцы (flickr.com Rossi Raslof)
Фото: сирийские беженцы (flickr.com Rossi Raslof)

Гуту покинул конвой, который насчитывал около сотни автобусов

Из сирийской Гуты, подконтрольной повстанцам, вышел крупнейший конвой с беженцами, который насчитывал сто автобусов, передает AFP со ссылкой на государственные СМИ Сирии.

Сообщается, что в ночь на 27 марта Восточную Гуту покинул конвой из сотни автобусов, который перевозил 6 749 человек. Также сообщается, что около четверти из них - повстанцы. Эвакуация была частью соглашения, достигнутой на прошлой неделе между повстанцами и Россией, которая выступает посредником в переговорах.

Отметим, с начала боев в данном регионе 18 февраля правительственные войска заняли более 90% Гуты.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действия Турции и России в Африне и Гуте. Она также уточнила, что Германия продолжит принимать беженцев, однако они должны интегрироваться в немецкое общество. По ее мнению, ситуация в провинции Африн недопустима, несмотря на интересы безопасности Турции.

 

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Теги публикации: гумконвой, Сирия, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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