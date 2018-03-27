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З сирійської Гути вийшов найбільший конвой з біженцями

НовиниНадзвичайні події    27.03.2018 - 09:19
Фото: сирійські біженці (flickr.com Rossi Raslof)
Фото: сирійські біженці (flickr.com Rossi Raslof)

Гуту покинув конвой, який налічував близько сотні автобусів

З сирійської Гути, підконтрольній повстанцям, вийшов найбільший конвой з біженцями, який налічував сто автобусів, передає AFP з посиланням на державні ЗМІ Сирії.

Повідомляється, що в ніч на 27 березня Східну Гуту покинув конвой із сотні автобусів, який перевозив 6 749 осіб. Також повідомляється, що близько чверті з них - повстанці. Евакуація була частиною угоди, досягнутої минулого тижня між повстанцями і Росією, яка виступає посередником в переговорах.

Зазначимо, з початку боїв у даному регіоні 18 лютого урядові війська зайняли більше 90% Гути.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала дії Туреччини та Росії в Афріні і Гуті. Вона також уточнила, що Німеччина продовжить приймати біженців, однак вони повинні інтегруватися в німецьке суспільство. На її думку, ситуація в провінції Афрін неприпустима, незважаючи на інтереси безпеки Туреччини.

 

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Теги публікації: гумконвой, Сирія, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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