Меркель раскритиковала действия Турции и России в Гуте и Африне

Бои в Гуте и Африне "одни из жесточайших", - Меркель

Ситуация в Восточной Гуте и Африне неприемлемая, убеждена канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом заявила канцлер Германии в ходе выступления в бундестаге в среду, 21 марта, передает DW.

В частности, канцлер раскритиковала действия России и Турции в Сирии, но также и уточнила, что Германия продолжит принимать беженцев, однако они должны интегрироваться в общество.

Кроме того, Федеральное правительство считает бои в Восточной Гуте "одними из жесточайших", заявила канцлер, упомянув при этом "режим Асада и Россию, которая поддерживает его". По мнению Меркель, ситуация в провинции Африн также недопустима, несмотря на интересы безопасности Турции.

"Достоинство человека неприкосновенно", - процитировала Меркель строку из первой статьи Основного закона ФРГ. Проявлениям жестокости, ксенофобии и антисемитизму "нет места в нашем правовом государстве", - убеждена канцлер. Однако тем, кто получает разрешение на пребывание в стране, необходимо интегрироваться в общество

Напомним, как сообщалось ранее, в конце февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали российского лидера Владимира Путина оказать "максимальное" давление на сирийский режим, чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.

По словам спикера, Меркель и Макрон подчеркнули, что прекращение огня в этом регионе станет началом прогресса к политическому решению конфликта в Сирии в рамках женевских переговоров.

В то же время, как сообщается на сайте Кремля, Путин, Макрон и Меркель в ходе телефонного разговора договорились активизировать обмен информацией по ситуации в Сирии. В ходе переговоров лидеры трех стран также обсудили развитие ситуации в Восточной Гуте и вопрос доставки гуманитарной помощи в сирийские районы.