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В сирийском Африне на мине подорвались двое турецких военных

НовостиПроисшествия    27.03.2018 - 10:54
Фото: турецкие военные (inherentresolve.mil)
Фото: турецкие военные (inherentresolve.mil)

Турецкие военные погибли в ходе разминирования местности

В сирийском Африне в ходе проведения работ по разминированию местности на мине подорвались двое турецких военных, передает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции.

"Выражаем соболезнования семьям шехидов, ВС Турции и всему турецкому народу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал число ликвидированных в сирийском Африне курдов. По словам Эрдогана, с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне нейтрализованы 3 747 террористов. Он также объявил о начале операции в иракском районе Синджар.

"Я заявлял о готовности войти в Синджар, и вот операции в этом районе уже начались. Турция ведет борьбу с террористами как внутри своих границ, так и в сопредельных государствах. Мы не стремимся к оккупации чужих земель. Для нас главное - устранить угрозу терроризма. В истории турецкой государственности никогда не было фактов оккупации и захвата чужих земель, чего не скажешь о странах Запада", - отметил Эрдоган.

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Теги публикации: Турция, мина, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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