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Інтерв'ю

У сирійському Афріні на міні підірвалися двоє турецьких військових

НовиниНадзвичайні події    27.03.2018 - 10:54
Фото: турецькі військові (inherentresolve.mil)
Фото: турецькі військові (inherentresolve.mil)

Турецькі військові загинули під час розмінування місцевості

В сирійському Афріні в ході проведення робіт з розмінування місцевості на міні підірвалися двоє турецьких військових, передає агентство Anadolu з посиланням на Генштаб Туреччини.

"Висловлюємо співчуття сім'ям шехідів, ВС Туреччини і всьому турецькому народу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав число ліквідованих у сирійському Афріні курдів. За словами Ердогана, з початку операції "Оливкова гілка" в Афріні нейтралізовано 3 747 терористів. Він також оголосив про початок операції в іракському районі Синджар.

"Я заявляв про готовність увійти до Синджару, і ось операції в цьому районі вже почалися. Туреччина веде боротьбу з терористами як всередині своїх кордонів, так і в суміжних державах. Ми не прагнемо до окупації чужих земель. Для нас головне - усунути загрозу тероризму. В історії турецької державності ніколи не було фактів окупації та захоплення чужих земель, чого не скажеш про країни Заходу", - зазначив Ердоган.

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Теги публікації: Турция, мина, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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