Сирийские курды прекращают борьбу против ИГИЛ из-за турецких обстрелов

Фото: Сирия (flickr.com/Sulafa Khalil)

В курдско-арабском альянсе призвали возглавляемую США коалицию занять твердую позицию в отношении Турции

Представители курдско-арабского объединения "Демократические силы Сирии" (SDF) заявили, что приостанавливают военную кампанию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) из-за новых обстрелов курдских позиций со стороны Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Продолжение этих нападений приведет к длительной приостановке наших военных операций против ИГИЛ", - говорится в заявлении SDF.

В курдско-арабском альянсе призвали возглавляемую США коалицию занять твердую позицию в отношении Турции.

Отмечается, что заявление было обнародовано вскоре после того, как спикер SDF сообщил, что турецкая артиллерия в среду обстреляла три села в районе Кобани на севере Сирии, в результате чего по меньшей мере пятеро мирных курдов получили ранения.

Напомним, 30 октября президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в скором времени начнет военную операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата.

"Мы не остановимся на достигнутом и уничтожим террористическую группировку на восток от Евфрата", - заявил он.