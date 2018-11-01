Сирійські курди призупиняють боротьбу проти ІДІЛ через турецькі обстріли

Фото: Сирія (flickr.com/Sulafa Khalil)

У курдсько-арабському альянсі закликали очолювану США коаліцію зайняти тверду позицію щодо Туреччини.

Представники курдсько-арабського об’єднання "Демократичні сили Сирії" (SDF) заявили, що призупиняють військову кампанію проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) через нові обстріли курдських позицій з боку Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Продовження цих нападів призведе до тривалого призупинення наших військових операцій проти ІДІЛ", - йдеться у заяві SDF.

У курдсько-арабському альянсі закликали очолювану США коаліцію зайняти тверду позицію щодо Туреччини.

Зазначається, що заяву було оприлюднено невдовзі після того, як речник SDF повідомив, що турецька артилерія в середу обстріляла три села у районі Кобані на півночі Сирії, унаслідок чого щонайменше п'ятеро мирних курдів отримали поранення.

Нагадаємо, 30 жовтня президента Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина незабаром почне військову операцію проти сил сирійських курдів на схід від Євфрату.

"Ми не зупинимося на досягнутому і знищимо терористичну угруповання на схід від Євфрату", - заявив він.