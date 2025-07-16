Сирійські війська і друзи уклали перемир'я після ударів Ізраїлю

За даними ЗМІ, перемир'я було досягнуто в місті Сувейд, де проживає переважно друзьке населення.

Зі свого боку один із лідерів друзів у Сирії, шейх Юсеф Джарбу підтвердив чутки про перемир'я.

За його словами, сторони домовилися, що дороги в цьому районі будуть охоронятися державними силами. При цьому державні установи в Сувейді відновлять свою роботу (мабуть, маючи на увазі установи, які раніше працювали під управлінням диктатора Башара Асада).

Також перемир'я передбачає створення спільної комісії друзів і сирійського уряду для розслідування злочинів і правопорушень", що сталися під час заворушень у цьому районі. При цьому всі затримані під час заворушень будуть звільнені.