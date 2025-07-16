Сирийские войска и друзы заключили перемирие после ударов Израиля

По данным СМИ, перемирие было достигнуто в городе Сувейд где проживает преимущественно друзское население.

В свою очередь один из лидеров друзов в Сирии, шейх Юсеф Джарбу подтвердил слухи о перемирии.

По его словам, стороны договорились, что дороги в этом районе будут охраняться государственными силами. При этом государственные учреждения в Сувейде возобновят свою работу (по-видимому, имея в виду учреждения, которые ранее работали под управлением диктатора Башара Асада).

Также перемирие предусматривает создание совместной комиссии друзов и сирийского правительства для расследования преступлений и правонарушений», произошедших во время беспорядков в этом районе. При этом все задержанные во время беспорядков будут освобождены.