Сирийские войска и друзы заключили перемирие после ударов Израиля

Этническая община друзы и сирийские правительственные войска заключили перемирие. Это произошло после мощных ударов Израиля по Дамаску.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По данным СМИ, перемирие было достигнуто в городе Сувейд где проживает преимущественно друзское население.
В свою очередь один из лидеров друзов в Сирии, шейх Юсеф Джарбу подтвердил слухи о перемирии.
По его словам, стороны договорились, что дороги в этом районе будут охраняться государственными силами. При этом государственные учреждения в Сувейде возобновят свою работу (по-видимому, имея в виду учреждения, которые ранее работали под управлением диктатора Башара Асада).
Также перемирие предусматривает создание совместной комиссии друзов и сирийского правительства для расследования преступлений и правонарушений», произошедших во время беспорядков в этом районе. При этом все задержанные во время беспорядков будут освобождены.
Напомним, в конце прошлой недели в провинции Сувейда начались столкновения между местными бедуинами и друзскими вооруженными группировками. В результате этого как минимум 30 человек погибли.
Сирия решила направить в регион свои войска для восстановления порядка. Начались столкновения между сирийскими военными и друзами.
После этого Израиль заступился за друзское меньшинство в Сирии. По зданию сирийского Генштаба в Дамаске были нанесены ракетные удары.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.