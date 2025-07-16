RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Сирийские войска и друзы заключили перемирие после ударов Израиля

Иллюстративное фото: друзы и сирийские войска заключили перемирие (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Этническая община друзы и сирийские правительственные войска заключили перемирие. Это произошло после мощных ударов Израиля по Дамаску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным СМИ, перемирие было достигнуто в городе Сувейд где проживает преимущественно друзское население. 

В свою очередь один из лидеров друзов в Сирии, шейх Юсеф Джарбу подтвердил слухи о перемирии.

По его словам, стороны договорились, что дороги в этом районе будут охраняться государственными силами. При этом государственные учреждения в Сувейде возобновят свою работу (по-видимому, имея в виду учреждения, которые ранее работали под управлением диктатора Башара Асада).

Также перемирие предусматривает создание совместной комиссии друзов и сирийского правительства для расследования преступлений и правонарушений», произошедших во время беспорядков в этом районе. При этом все задержанные во время беспорядков будут освобождены.

Беспорядки в Сувейде

Напомним, в конце прошлой недели в провинции Сувейда начались столкновения между местными бедуинами и друзскими вооруженными группировками. В результате этого как минимум 30 человек погибли.

Сирия решила направить в регион свои войска для восстановления порядка. Начались столкновения между сирийскими военными и друзами.

После этого Израиль заступился за друзское меньшинство в Сирии. По зданию сирийского Генштаба в Дамаске были нанесены ракетные удары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильВойна в СирииДамаскРакетный удар