"Правління Асада закінчилося". Повстанці увійшли в Дамаск, президент вилетів зі столиці

Повстанці у Сирії після взяття під контроль важливого міста Хомс продовжили рух до столиці та у неділю почали входити у Дамаск.

Вони також заявили, що "святкують новину про звільнення наших ув'язнених, зняття з них ланцюгів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в'язниці Седна"

Жителі сирійської столиці розповіли представникам західних ЗМІ, що у центрі Дамаска було чути звуки стрілянини, але їх причина - невідома.

За словами очевидців, тисячі людей зібралися на головній площі Дамаска, махаючи руками та скандуючи "Свобода".

Повстанці після виведення урядових військ із ключових міст у Сирії протягом трохи більше ніж тижня та взяття під контроль десятків населених пунктів заявили, що просуваються до столиці, зокрема до резиденції Асада.

Разом з тим двоє високопоставлених сирійських армійських офіцерів розповіли Reuters, що президент покинув Дамаск. Заявляється, що Асад для цього скористався літаком, і вилетів зі столиці в невідомому напрямку в неділю.

Згідно з попередніми даними, Асад міг перебувати на борту російського літака Іл-76Т. Між тим за даними сервісу Flightradar, Іл-76Т з невідомих причин у неділю зник з радарів в районі Сирії. Це могло статися біля Аль-Сувейрі.

Повідомляється, що у Генеральному штабі Сирійської арабської армії (САР) заявили військовослужбовцям про падіння режиму Асада, та віддали наказ скласти зброю.

Сирійський офіцер розповів Reuters, що Командування (САР) повідомило офіцерів, що "правління Башара Асада закінчилося після блискавичного наступу повстанців".

Між тим сирійські повстанці вже оголосили про успіх революції. Представники опозиції додали, що обіцяють зробити країну демократичною державою, поважати права власності та зберігати територіальну цілісність і суверенітет Сирії, а також "притягнути до відповідальності режим Асада".

Сили повстанців у Сирії також оголосили Дамаск "вільним від тирана Башара Асада". Про це йдеться у Telegram-каналі Командування військових операцій (силі повстанців).

Перед цим повстанці заявили, що в Дамаску почали брати під контроль офіси державних ЗМІ, щоб "транслювати оголошення про перемогу над Асадом".

Ситуація в Сирії та стрімка кампанія повстанців

Раніше повідомлялося, що сирійські повстанці в неділю увійшли до Хомса і оголосили про взяття повного контролю над містом. І повідомили про плани рухатися на столицю.

Нагадаємо, що стрімке просування повстанських груп у Сирії розпочалося близько півтора тижня тому. Вони досить швидко змогли взяти під контроль Алеппо, Хаму, та інші важливі міста, зокрема прямуючі у бік Дамаска.

Загалом Сирійська повстанська коаліція складається з ісламістських та поміркованих угруповань, які, попри розбіжності, об'єдналися у боротьбі з режимом Асада, терористичною організацією "Ісламська держава" ("ІДІЛ") та підтримуваними Іраном бойовиками.

Головною силою в лавах повстанців називають угруповання "Хаят Тахрір Аль-Шам" (ХТШ). Вважається, що вона нібито має підтримку з боку Туреччини.

При цьому головні союзники Асада Росія та Іран не надали сирійському президенту реальної допомоги у стриманні наступу повстанців. Повідомлялося, що російські та іранські військові та персонал - евакуюються з Сирії.

Зазначимо, в адміністрації Байдена висловлювали думку, що режим Асада може впасти за кілька днів на тлі стрімкого просування повстанців.

7 грудня стало відомо, що в одному передмісті Дамаска статую батька Асада, покійного президента Хафеза аль-Асада, повалили та розбили.

Крім того, у суботу сирійські повстанці заявили, що намагаються оточити столицю.

Сирійська армія стверджувала, що зміцнюється навколо Дамаска, а державне телебачення повідомило в суботу, що Асад залишився в місті. Але західні ЗМІ інформували, що сирійський президент, вірогідно, втік зі столиці.

Додамо, за даними Bloomberg, Асад начебто через посередників просив допомоги у США та Дональда Трампа, у спробі або залишитися при владі, або отримати угоду про гарантію безпечного від'їзду у вигнання, якщо це буде потрібно.