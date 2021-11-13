Сирийская авиакомпания отменила рейсы в Беларусь из-за миграционного кризиса

Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила все рейсы в Минск. Решение связано с ситуацией, которая сегодня наблюдается на белорусско-польской границе .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт авиакомпании Cham Wings Airlines.

Компания отмечает, что она не может различить сирийских граждан, которые путешествуют в Беларусь в качестве туристов, от граждан, которые летят в качестве мигрантов.

Решение о приостановке рейсов в Беларусь вступает в силу с сегодняшнего дня.

"В связи с текущей критической ситуацией на границе Беларуси и Польши, а также поскольку большинство пассажиров Cham Wings, направляющихся в Минск, являются сирийскими гражданами, компании трудно различить пассажиров, следующих в Беларусь в качестве конечного пункта назначения, и пассажиров, летящих в Беларусь в качестве мигрантов", - пишет пресс-служба.