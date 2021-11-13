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Сирийская авиакомпания отменила рейсы в Беларусь из-за миграционного кризиса

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Суббота 13 ноября 2021 20:01
Сирийская авиакомпания отменила рейсы в Беларусь из-за миграционного кризиса Фото: сирийская авиакомпания отменила рейсы в Беларусь из-за миграционного кризиса (twitter.com/ChamWings)
Автор: Сергей Пышкин

Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила все рейсы в Минск. Решение связано с ситуацией, которая сегодня наблюдается на белорусско-польской границе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт авиакомпании Cham Wings Airlines.

Компания отмечает, что она не может различить сирийских граждан, которые путешествуют в Беларусь в качестве туристов, от граждан, которые летят в качестве мигрантов.

Решение о приостановке рейсов в Беларусь вступает в силу с сегодняшнего дня.

"В связи с текущей критической ситуацией на границе Беларуси и Польши, а также поскольку большинство пассажиров Cham Wings, направляющихся в Минск, являются сирийскими гражданами, компании трудно различить пассажиров, следующих в Беларусь в качестве конечного пункта назначения, и пассажиров, летящих в Беларусь в качестве мигрантов", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в ночь на 13 ноября, военнослужащие Беларуси пытались прорвать ограждение на границе с Польшей.

В результате этого инцидента в Польше пригрозили республике закрытием железнодорожного сообщения.

В то же время после этой ночи в лесу рядом с границей обнаружили тело сирийского мигранта.

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Авиакомпания Беларусь Миграционный кризис Сирия
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