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Сирийская армия впервые за пять лет взяла под контроль Ракку

Новости » Происшествия    16.10.2019 - 17:36
Сирийская армия впервые за пять лет взяла под контроль Ракку
Иллюстративное фото (militarytimes.com)

Ракка считалась "столицей" ИГ в Сирии до освобождения силами курдов

Правительственная армия Сирии впервые за пять лет взяла под контроль Ракку, которая в 2017 году силами курдов была освобождена от террористов "Исламского государства". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийское ТВ.

Сообщается, что группы сирийских солдат уже приступили к установке нескольких наблюдательных постов в Ракке. Отметим, накануне сирийские курды договорились с правительственными войсками Башара Асада о размещении армии в нескольких городах для противодействия военной операции Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ЕС приостанавливают экспорт оружия в Турцию на фоне военной операции в Сирии.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган заявил президенту США Дональду Трампу, что Анкара никогда не объявит о прекращении огня в северо-восточной Сирии, а также не будет вести переговоры с курдскими силами.

Турецкая сторона начала военную операцию на севере Сирии 9 октября. Целью операции является якобы борьба с терроризмом и захват города Кобани на границе обеих стран. Несколько западных стран осудили действия турецких властей.

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