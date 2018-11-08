Сирийская армия освободила 19 человек из плена "Исламского государства"

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Среди пленников были женщины и дети

Военнослужащие армии Сирии освободили группу из 19 женщин и детей, которые в сирийском городе Эс-Сувейде в июле этого года попали в плен боевиков "Исламского государства" (ИГ). Об этом сообщает сирийское государственное телевидение, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заключенные были освобождены 8 ноября на севере от Пальмиры. По информации сирийского телевидения, военные провели "героическую и точную" операцию.

Напомним, 26 октября в результате атаки боевиков ИГ на "Демократические силы Сирии" (SDF) погиб 41 повстанец. Бойцы SDF пытаются вытеснить джихадистов из города Хаджин вблизи сирийско-иракской границы. Там исламисты направили против отрядов SDF террористов-смертников.

Как сообщало РБК-Украина, представители ООН обнаружили на севере и западе Ирака более двухсот массовых захоронений жертв боевиков ИД. Захоронения обнаружены в районах страны, которые ранее находились под контролем исламистов.

Эксперты ООН заявляют об останках нескольких тысяч людей, убитых террористами, но точное количество жертв установить сложно.