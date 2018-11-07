В Ираке обнаружены свыше 200 захоронений жертв ИГИЛ

Представители ООН заявляют о тысячах жертв "Исламского государства" в Ираке
Организация Объединенных Наций обнаружила на севере и западе Ирака более двухсот массовых захоронений жертв террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООН в Twitter.
Захоронения обнаружены в районах страны, ранее находившихся под контролем ИГИЛ.
Эксперты ООН заявляют об останках нескольких тысяч человек, убитых террористами, но точное количество жертв установить сложно.
В данный момент специалисты идентифицируют останки, чтобы позже передать их родственникам погибших.
По данным ООН, с середины 2014 по конец 2017 года ИГИЛ контролировала значительную часть иракской территории. В декабре 2017 года правительство Ирака заявило об окончательной победе над группировкой.
New @UN report highlights the legacy of #ISIL’s relentless campaign of terror and violence and victims’ calls for truth and justice At least 200 mass graves discovered in #Iraq.— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 6, 2018
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Напомним, 5 ноября в разных районах иракского Багдада прогремели серии взрывов, в результате которых погибло по меньшей мере 8 человек, еще 16 получили ранения. Власти Ирака считают, что за взрывами может стоять террористическая организация "Исламское государство".