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В Ираке обнаружены свыше 200 захоронений жертв ИГИЛ

Новости » Общество    07.11.2018 - 00:31
Фото: миротворцы ООН (wikimedia.org/Cpl. Janessa Pon)
Фото: миротворцы ООН (wikimedia.org/Cpl. Janessa Pon)

Представители ООН заявляют о тысячах жертв "Исламского государства" в Ираке

Организация Объединенных Наций обнаружила на севере и западе Ирака более двухсот массовых захоронений жертв террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООН в Twitter.

Захоронения обнаружены в районах страны, ранее находившихся под контролем ИГИЛ.

Эксперты ООН заявляют об останках нескольких тысяч человек, убитых террористами, но точное количество жертв установить сложно.

В данный момент специалисты идентифицируют останки, чтобы позже передать их родственникам погибших.

По данным ООН, с середины 2014 по конец 2017 года ИГИЛ контролировала значительную часть иракской территории. В декабре 2017 года правительство Ирака заявило об окончательной победе над группировкой.

Напомним, 5 ноября в разных районах иракского Багдада прогремели серии взрывов, в результате которых погибло по меньшей мере 8 человек, еще 16 получили ранения. Власти Ирака считают, что за взрывами может стоять террористическая организация "Исламское государство".

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