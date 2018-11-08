Сирійська армія звільнила 19 людей з полону "Ісламської держави"

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Серед полонених були жінки та діти

Військові армії Сирії звільнили групу з 19 жінок та дітей, які в сирійському місті Ес-Сувейда у липні потрапили у полон "Ісламської держави" (ІД) . Про це повідомляє сирійське державне телебачення, інформує РБК-Україна із посиланням на Reuters.

В'язні були звільнені 8 листопада на півночі від Пальміри. За інформацією сирійського телебачення, військові провели "героїчну та точну" операцію.

Нагадаємо, 26 жовтня внаслідок атаки бойовиків ІД на "Демократичні сили Сирії" (SDF) загинув 41 повстанець. Бійці SDF намагаються витіснити джихадистів з міста Хаджин поблизу сирійсько-іракського кордону. Там ісламісти направили проти загонів SDF терористів-смертників.

Як повідомляло РБК-Україна, представники ООН виявили на півночі і заході Іраку понад двісті масових поховань жертв бойовиків ІД. Поховання виявлені в районах країни, які раніше перебували під контролем ісламістів.

Експерти ООН заявляють про останки кількох тисяч людей, убитих терористами, але точну кількість жертв встановити складно.