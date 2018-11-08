ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Сирійська армія звільнила 19 людей з полону "Ісламської держави"

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 19:31
Ілюстративне фото (twitter.com/middleestmnt)
Ілюстративне фото (twitter.com/middleestmnt)

Серед полонених були жінки та діти

Військові армії Сирії звільнили групу з 19 жінок та дітей, які в сирійському місті Ес-Сувейда у липні потрапили у полон "Ісламської держави" (ІД) . Про це повідомляє сирійське державне телебачення, інформує РБК-Україна із посиланням на Reuters.

В'язні були звільнені 8 листопада на півночі від Пальміри. За інформацією сирійського телебачення, військові провели "героїчну та точну" операцію.

Нагадаємо, 26 жовтня внаслідок атаки бойовиків ІД на "Демократичні сили Сирії" (SDF) загинув 41 повстанець. Бійці SDF намагаються витіснити джихадистів з міста Хаджин поблизу сирійсько-іракського кордону. Там ісламісти направили проти загонів SDF терористів-смертників.

Як повідомляло РБК-Україна, представники ООН виявили на півночі і заході Іраку понад двісті масових поховань жертв бойовиків ІД. Поховання виявлені в районах країни, які раніше перебували під контролем ісламістів.

Експерти ООН заявляють про останки кількох тисяч людей, убитих терористами, але точну кількість жертв встановити складно.

 

Сирійські курди призупиняють боротьбу проти ІДІЛ через турецькі обстріли
Новини України Исламское государствоСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся