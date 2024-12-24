У Сирії влада заявила про розпуск повстанських угруповань: що з ними буде далі

Сирійська влада домовилася з повстанськими угрупованнями про їх розпуск. Угруповання об'єднають в одну організацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нової сирійської адміністрації та Al Jazeera .

Сьогодні, 24 грудня, фактично новий лідер Сирії Ахмед аль-Шараа, який більше відомий як Абу Мохаммед аль-Джулані, провів зустріч із лідерами повстанських угруповань.

"Зустріч лідерів революційних угруповань з главою нової сирійської адміністрації Ахмедом аль-Шараа призводить до згоди про розпуск усіх угруповань і їхнє об'єднання під егідою Міністерства оборони", - йдеться в повідомленні адміністрації.

За даними Al Jazeera, до такої угоди не приєдналося угруповання курдів "Сирійські демократичні сили", яке підтримують США.

До слова, ще минулого тижня прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Башир заявив, що Міноборони буде реорганізовано із залученням колишніх повстанських угруповань та офіцерів, які перестали служити диктатору Башару Асаду.