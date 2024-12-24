В Сирии власти заявили о роспуске повстанческих группировок: что с ними будет дальше

Сирийские власти договорились с повстанческими группировками об их роспуске. Группировки объединят в одну организацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение новой сирийской администрации и Al Jazeera .

Сегодня, 24 декабря, фактически новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа, который больше известен как Абу Мохаммед аль-Джулани, провел встречу с лидерами повстанческих группировок.

"Встреча лидеров революционных группировок с главой новой сирийской администрации Ахмедом аль-Шараа приводит к соглашению о роспуске всех группировок и их объединении под эгидой Министерства обороны", - сказано в сообщении администрации.

По данным Al Jazeera, к такому соглашению не присоединилась группировка курдов "Сирийские демократические силы", которое поддерживают США.

К слову, еще на прошлой неделе премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Башир заявил, что Минобороны будет реорганизовано с привлечением бывших повстанческих группировок и офицеров, которые перестали служить диктатору Башару Асаду.