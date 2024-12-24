В Сирии власти заявили о роспуске повстанческих группировок: что с ними будет дальше
Сирийские власти договорились с повстанческими группировками об их роспуске. Группировки объединят в одну организацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение новой сирийской администрации и Al Jazeera.
Сегодня, 24 декабря, фактически новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа, который больше известен как Абу Мохаммед аль-Джулани, провел встречу с лидерами повстанческих группировок.
"Встреча лидеров революционных группировок с главой новой сирийской администрации Ахмедом аль-Шараа приводит к соглашению о роспуске всех группировок и их объединении под эгидой Министерства обороны", - сказано в сообщении администрации.
По данным Al Jazeera, к такому соглашению не присоединилась группировка курдов "Сирийские демократические силы", которое поддерживают США.
К слову, еще на прошлой неделе премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Башир заявил, что Минобороны будет реорганизовано с привлечением бывших повстанческих группировок и офицеров, которые перестали служить диктатору Башару Асаду.
Восстание в Сирии
Напомним, в ноябре в Сирии обострилась гражданская война. Повстанческие группировки смогли свергнуть Башара Асада и захватить власть в стране.
В итоге новым премьером стал Мохаммед аль-Башир, а фактически возглавил страну Ахмед аль-Шараа, который является лидером группировки "Хайят Тахрир аль-Шам".
Более детально о том, как могут развиваться события в Сирии дальше, - в материале РБК-Украина.
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