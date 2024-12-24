ua en ru
Вт, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Сирии власти заявили о роспуске повстанческих группировок: что с ними будет дальше

Дамаск, Вторник 24 декабря 2024 21:19
UA EN RU
В Сирии власти заявили о роспуске повстанческих группировок: что с ними будет дальше Фото: лидер Сирии Ахмед аль-Шараа встретился с лидерами повстанческих группировок (t.me/G_CSyriaa)
Автор: Иван Носальский

Сирийские власти договорились с повстанческими группировками об их роспуске. Группировки объединят в одну организацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение новой сирийской администрации и Al Jazeera.

Сегодня, 24 декабря, фактически новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа, который больше известен как Абу Мохаммед аль-Джулани, провел встречу с лидерами повстанческих группировок.

"Встреча лидеров революционных группировок с главой новой сирийской администрации Ахмедом аль-Шараа приводит к соглашению о роспуске всех группировок и их объединении под эгидой Министерства обороны", - сказано в сообщении администрации.

По данным Al Jazeera, к такому соглашению не присоединилась группировка курдов "Сирийские демократические силы", которое поддерживают США.

К слову, еще на прошлой неделе премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Башир заявил, что Минобороны будет реорганизовано с привлечением бывших повстанческих группировок и офицеров, которые перестали служить диктатору Башару Асаду.

Восстание в Сирии

Напомним, в ноябре в Сирии обострилась гражданская война. Повстанческие группировки смогли свергнуть Башара Асада и захватить власть в стране.

В итоге новым премьером стал Мохаммед аль-Башир, а фактически возглавил страну Ахмед аль-Шараа, который является лидером группировки "Хайят Тахрир аль-Шам".

Более детально о том, как могут развиваться события в Сирии дальше, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Сирии
NEWS
Украина получила первый транш от США в рамках кредита на 20 млрд долларов
Украина получила первый транш от США в рамках кредита на 20 млрд долларов
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил
Милан Лелич, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил