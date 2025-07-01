У Сирії привітали рішення Трампа про скасування санкцій США

Президент США Дональд Трамп зняв санкції з Сирії. Зі свого боку, в сирійському МЗС привітали це рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel і Reuters.
Зокрема, міністр закордонних справ Сирії Асад аль-Шибані заявив, що припинення Трампом програми санкцій щодо сирійської держави "відкриє двері довгоочікуваному відновленню та розвитку".
Він також написав у соцмережі Х, що цей крок "усуне перешкоду" на шляху економічного відновлення і відкриє країну для міжнародної спільноти.
Зазначимо, що в травні Трамп і президент Сирії Ахмед аш-Шараа провели зустріч в Ер-Ріяді, що призвело до серйозної зміни політики.
Президент США несподівано оголосив, що зніме санкції Америки проти Сирії, що спонукало Вашингтон значно пом'якшити свої заходи.
Нагадаємо, вчора Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій США з Сирії.
Водночас Вашингтон зберігає обмеження щодо поваленого колишнього президента Сирії Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, осіб, пов'язаних із розробкою хімічної зброї, членів "Ісламської держави" та ІДІЛ, а також довірених осіб Ірану.
В інформаційному бюлетені Білий дім заявив, що указ доручає держсекретареві США переглянути статус терористичної організації "Хайят Тахрір аш-Шам" (повстанського угруповання, очолюваного Шараа, яке має коріння в "Аль-Каїді".
Крім того, доручено переглянути статус Сирії як держави - спонсора тероризму.
Також Білий дім заявив, що продовжить стежити за прогресом Сирії за ключовими пріоритетами. Зокрема, за вжиттям конкретних кроків щодо нормалізації відносин з Ізраїлем, боротьби з іноземними терористами, депортацією палестинських терористів і забороною палестинських терористичних угруповань.
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