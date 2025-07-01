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У Сирії привітали рішення Трампа про скасування санкцій США

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп зняв санкції з Сирії. Зі свого боку, в сирійському МЗС привітали це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel і Reuters.

Зокрема, міністр закордонних справ Сирії Асад аль-Шибані заявив, що припинення Трампом програми санкцій щодо сирійської держави "відкриє двері довгоочікуваному відновленню та розвитку".

Він також написав у соцмережі Х, що цей крок "усуне перешкоду" на шляху економічного відновлення і відкриє країну для міжнародної спільноти.

Зазначимо, що в травні Трамп і президент Сирії Ахмед аш-Шараа провели зустріч в Ер-Ріяді, що призвело до серйозної зміни політики.

Президент США несподівано оголосив, що зніме санкції Америки проти Сирії, що спонукало Вашингтон значно пом'якшити свої заходи.

Трамп зняв санкції з Сирії

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій США з Сирії.

Водночас Вашингтон зберігає обмеження щодо поваленого колишнього президента Сирії Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, осіб, пов'язаних із розробкою хімічної зброї, членів "Ісламської держави" та ІДІЛ, а також довірених осіб Ірану.

В інформаційному бюлетені Білий дім заявив, що указ доручає держсекретареві США переглянути статус терористичної організації "Хайят Тахрір аш-Шам" (повстанського угруповання, очолюваного Шараа, яке має коріння в "Аль-Каїді".

Крім того, доручено переглянути статус Сирії як держави - спонсора тероризму.

Також Білий дім заявив, що продовжить стежити за прогресом Сирії за ключовими пріоритетами. Зокрема, за вжиттям конкретних кроків щодо нормалізації відносин з Ізраїлем, боротьби з іноземними терористами, депортацією палестинських терористів і забороною палестинських терористичних угруповань.

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Війна в СиріїСполучені Штати АмерикиДональд Трамп