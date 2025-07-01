В Сирии поприветствовали решение Трампа об отмене санкций США

В частности, министр иностранных дел Сирии Асад аль-Шибани заявил, что прекращение Трампом программы санкций в отношении сирийского государства "откроет дверь долгожданному восстановлению и развитию".

Он также написал в соцсети Х, что этот шаг "устранит препятствие" на пути экономического восстановления и откроет страну для международного сообщества.

Отметим, что в мае Трамп и президент Сирии Ахмед аш-Шараа провели встречу в Эр-Рияде, что привело к серьезному изменению политики.

Президент США неожиданно объявил, что снимет санкции Америки против Сирии, что побудило Вашингтон значительно смягчить свои меры.