В Сирии поприветствовали решение Трампа об отмене санкций США

Президент США Дональд Трамп снял санкции с Сирии. В свою очередь, в сирийском МИД поприветствовали это решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Reuters.
В частности, министр иностранных дел Сирии Асад аль-Шибани заявил, что прекращение Трампом программы санкций в отношении сирийского государства "откроет дверь долгожданному восстановлению и развитию".
Он также написал в соцсети Х, что этот шаг "устранит препятствие" на пути экономического восстановления и откроет страну для международного сообщества.
Отметим, что в мае Трамп и президент Сирии Ахмед аш-Шараа провели встречу в Эр-Рияде, что привело к серьезному изменению политики.
Президент США неожиданно объявил, что снимет санкции Америки против Сирии, что побудило Вашингтон значительно смягчить свои меры.
Напомним, вчера Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций США с Сирии.
В то же время Вашингтон сохраняет ограничения в отношении свергнутого бывшего президента Сирии Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с разработкой химического оружия, членов "Исламского государства" и ИГИЛ, а также доверенных лиц Ирана.
В информационном бюллетене Белый дом заявил, что указ поручает госсекретарю США пересмотреть статус террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (повстанческой группировки, возглавляемой Шараа и которая имеет корни в "Аль-Каиде".
Кроме того, поручено пересмотреть статус Сирии как государства - спонсора терроризма.
Также Белый дом заявил, что продолжит следить за прогрессом Сирии по ключевым приоритетам. В том числе, за принятием конкретных шагов по нормализации отношений с Израилем, борьбе с иностранными террористами, депортацией палестинских террористов и запретом палестинских террористических группировок.
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