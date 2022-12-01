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У Сирії ліквідували ватажка ІДІЛ: в США назвали учасників операції

Фото: У Сирії ліквідували ватажка ІДІЛ (flickr)
Автор: Артур Родивилов

У Сирії ліквідували одного з ватажків терористичного угрупування ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Пентагоні уточнили, що операцію було проведено в середині минулого місяця силами повстанського руху "Сирійська вільна армія".

"Загибель Абу аль-Хасана аль-Хашімі аль-Кураші в середині жовтня стала черговим ударом по ІДІЛ. Ця операція була проведена Сирійською вільною армією", - повідомили у Пентагоні.

При цьому у відомстві заявили, що США не брали участі в операції.

У жовтні The New York Times повідомила, що Сполучені Штати провели успішну контртерористичну операцію на півночі Сирії, під час якої ліквідували трьох ватажків ІДІЛ.

Нагадаємо, у липні американські військові вбили лідера терористичної організації ІДІЛ у Сирії під час авіаудару.

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Війна в СиріїІДІЛ