В Сирии ликвидировали главаря ИГИЛ: в США назвали участников операции

В Сирии ликвидировали одного из главарей террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хасана аль-Кураши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Пентагоне уточнили, что операция была проведена в середине прошлого месяца силами повстанческого движения "Сирийская свободная армия".
"Гибель Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Кураши в середине октября стала очередным ударом по ИГИЛ. Эта операция была проведена Сирийской свободной армией", - сообщили в Пентагоне.
При этом в ведомстве завили, что США не участвовали в операции.
В октябре The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты провели успешную контртеррористическую операцию на севере Сирии, в ходе которой ликвидировали трех главарей ИГИЛ.
Напомним, в июле американские военные убили лидера террористической организации ИГИЛ в Сирии во время авиаудара.