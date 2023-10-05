В Сирії через атаку безпілотників загинуло понад 100 людей

Зазначається, що удари відбулись під час випускної церемонії. За кілька хвилин до атаки там виступав міністр оборони Сирії Алі Махмуд Аббас.

Конфлікт у Сирії

Однак нещодавно стало відомо, що приватна військова компанія "Вагнера" йде з Сирії, що може використати у своїх цілях Іран.

А нещодавно Reuters з посиланням на ізраїльських експертів, писало, що Ізраїль веде політику конфлікту, метою якого є уповільнення зростаючого зміцнення Ірану в Сирії. Так, з цією метою вони завдають сотні ударів по іранським об'єктам в Сирії. Одним із останніх таких об'єктів стала авіабаза, яку, в тому числі, використовували військові з РФ.

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