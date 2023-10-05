В Сирії через атаку безпілотників загинуло понад 100 людей

В Сирії невідомі сили вдарили безпілотниками по військовій академії в Хомсі - загинуло понад 100 людей, ще більше 125 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що удари відбулись під час випускної церемонії. За кілька хвилин до атаки там виступав міністр оборони Сирії Алі Махмуд Аббас.
Однак нещодавно стало відомо, що приватна військова компанія "Вагнера" йде з Сирії, що може використати у своїх цілях Іран.
А нещодавно Reuters з посиланням на ізраїльських експертів, писало, що Ізраїль веде політику конфлікту, метою якого є уповільнення зростаючого зміцнення Ірану в Сирії. Так, з цією метою вони завдають сотні ударів по іранським об'єктам в Сирії. Одним із останніх таких об'єктів стала авіабаза, яку, в тому числі, використовували військові з РФ.
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