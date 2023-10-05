В Сирии из-за атаки беспилотников погибли более 100 человек

В Сирии неизвестные силы ударили беспилотниками по военной академии в Хомсе - погибли более 100 человек, еще более 125 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Удары произошли во время выпускной церемонии. За несколько минут до атаки там выступал министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас.
Однако недавно стало известно, что частная военная компания "Вагнера" уходит из Сирии, которую может использовать в своих целях Иран.
А недавно Reuters со ссылкой на израильских экспертов, писало, что Израиль ведет политику конфликта, целью которого является замедление растущего укрепления Ирана в Сирии. Да, с этой целью они наносят сотни ударов по иранским объектам в Сирии. Одним из последних таких объектов стала авиабаза, которую, в том числе, использовали военные из РФ.
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