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В Сирии из-за атаки беспилотников погибли более 100 человек

Фото: в Сирии из-за атаки беспилотников погибли более 100 человек (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Сирии неизвестные силы ударили беспилотниками по военной академии в Хомсе - погибли более 100 человек, еще более 125 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Удары произошли во время выпускной церемонии. За несколько минут до атаки там выступал министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас.

Конфликт в Сирии

Однако недавно стало известно, что частная военная компания "Вагнера" уходит из Сирии, которую может использовать в своих целях Иран.

А недавно Reuters со ссылкой на израильских экспертов, писало, что Израиль ведет политику конфликта, целью которого является замедление растущего укрепления Ирана в Сирии. Да, с этой целью они наносят сотни ударов по иранским объектам в Сирии. Одним из последних таких объектов стала авиабаза, которую, в том числе, использовали военные из РФ.

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Война в Сирии