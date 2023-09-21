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"Вагнер" йде з Сирії. Іран може використати це собі на користь, - ISW

Четвер 21 вересня 2023 03:18
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"Вагнер" йде з Сирії. Іран може використати це собі на користь, - ISW Фото: Іран може перехопити власність над позиціями "Вагнера" в Сирії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російська приватна військова компанія "Вагнера" покидає свої позиції в Сирії. Іран може скористатись цим, щоб розширити свій контроль над регіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що ще 27 серпня Міноборони РФ наказало "Вагнеру" в Сирії покинути країну, або ж приєднатись до збройних сил РФ. Наразі в країні понад 1500 "вагнерівців" та ще близько 3000 сирійців працюють на ПВК. Російські військові блогери заявляли, що найманцям вигідніше передати свої активи Ірану, аніж російському МО.

"Відхід "Вагнера" з Сирії дає Ірану можливість забезпечити постійну та прибуткову присутність там. Іран використовує територію центральної сирійської пустелі для передачі зброї та військового обладнання своїм проксі через Левант", - зазначили аналітики.

Крім цього, Сирія має одні з найбільших відомих запасів фосфатів, які є ключовим інгредієнтом добрив.

"Вагнерівці" в Африці

Росія зберігає вплив на країни Африки за допомогою пропаганди та бойовиків ПВК "Вагнера". Наприклад, в Судані найманців підозрюють у передачі озброєнь Силам швидкого реагування, які вже кілька місяців воюють з регулярною армією країни.

А днями CNN опублікувало матеріал, в якому допускає, що Україна може бути причетна до атак на сили СШР. В ГУР заявили, що "не можуть ані підтвердити, ані спростувати" цю заяву.

Крім цього, частина найманців, яких перекинули до Білорусі, вирішила підписати контракти та виїхати до Африки через відсутність фінансування з боку РФ. Центр нацспротиву повідомляв, що вони направляться в Лівію, Судан, Нігер, Малі, ЦАР та інші.

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Вагнерівці ПВК Вагнера Іран Війна в Сирії
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