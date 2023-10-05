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В Сирії через атаку безпілотників загинуло понад 100 людей

Четвер 05 жовтня 2023 23:27
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В Сирії через атаку безпілотників загинуло понад 100 людей Фото: в Сирії через атаку безпілотників загинуло понад 100 людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Сирії невідомі сили вдарили безпілотниками по військовій академії в Хомсі - загинуло понад 100 людей, ще більше 125 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що удари відбулись під час випускної церемонії. За кілька хвилин до атаки там виступав міністр оборони Сирії Алі Махмуд Аббас.

"Це була одна з найкривавіших атак на об’єкти сирійської армії та безпрецедентна з використанням озброєних безпілотників у країні, яка пережила 12 років громадянської війни", - пише видання.

Повідомляється, що серед постраждалих і загиблих є як військові, так і цивільні. Наразі жодна організація не взяла відповідальність за свої дії, однак Міноборони країни пообіцяло відповісти "у повну силу". Після цього урядові війська завдавали потужних бомбардувань по контрольованій опозицією території.

Конфлікт у Сирії

Конфлікт у Сирії почався з протестів проти президента Башара аль-Асада в 2011 році, але згодом переріс у повноцінну війну, яка призвела до загибелі сотень тисяч людей.

Сирійська армія була майже знищена бойовими діями та значною мірою покладається на військову підтримку з боку Росії, Ірану, а також бойовиків з Лівану, Іраку та інших країн.

Однак нещодавно стало відомо, що приватна військова компанія "Вагнера" йде з Сирії, що може використати у своїх цілях Іран.

А нещодавно Reuters з посиланням на ізраїльських експертів, писало, що Ізраїль веде політику конфлікту, метою якого є уповільнення зростаючого зміцнення Ірану в Сирії. Так, з цією метою вони завдають сотні ударів по іранським об'єктам в Сирії. Одним із останніх таких об'єктів стала авіабаза, яку, в тому числі, використовували військові з РФ.

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