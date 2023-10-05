В Сирии из-за атаки беспилотников погибли более 100 человек

В Сирии неизвестные силы ударили беспилотниками по военной академии в Хомсе - погибли более 100 человек, еще более 125 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Удары произошли во время выпускной церемонии. За несколько минут до атаки там выступал министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас.

"Это была одна из самых кровавых атак на объекты сирийской армии и беспрецедентная с использованием вооруженных беспилотников в стране, пережившей 12 лет гражданской войны", - пишет издание.

Сообщается, что среди пострадавших и погибших есть как военные, так и гражданские. Пока ни одна организация не взяла ответственность за свои действия, однако Минобороны страны пообещало ответить "в полную силу". После этого правительственные войска наносили мощные бомбардировки по контролируемой оппозицией территории.

Конфликт в Сирии

Конфликт в Сирии начался с протестов против президента Башара аль-Асада в 2011 году, но впоследствии перерос в полноценную войну, повлекшую гибель сотен тысяч человек.

Сирийская армия была почти уничтожена боевыми действиями и в значительной степени возлагается на военную поддержку со стороны России, Ирана, а также боевиков из Ливана, Ирака и других стран.

Однако недавно стало известно, что частная военная компания "Вагнера" уходит из Сирии, которую может использовать в своих целях Иран.

А недавно Reuters со ссылкой на израильских экспертов, писало, что Израиль ведет политику конфликта, целью которого является замедление растущего укрепления Ирана в Сирии. Да, с этой целью они наносят сотни ударов по иранским объектам в Сирии. Одним из последних таких объектов стала авиабаза, которую, в том числе, использовали военные из РФ.

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