Сирія здійснила першу за роки поставку нафти після скасування санкцій

Завдяки скасуванню західних санкцій Сирія експортувала 600 тисяч барелів важкої сирої нафти вперше за тривалий час. Цей крок приніс певне полегшення економіці країни, яка понад десятиліття потерпає від наслідків війни.

Як повідомив генеральний директор Сирійської компанії з транспортування нафти державному агентству SANA, танкер Nissos Christiana вивіз партію нафти з порту Тартус на Середземному морі.

При цьому внутрішній ринок забезпечується завдяки роботі двох нафтопереробних заводів у Баніясі та Хомсі, які нині працюють на повну потужність.

Відновлення економіки Сирії

У липні 2025 року року президент США Дональд Трамп офіційно скасував американські санкції проти Сирії, щоб підтримати новий уряд і стимулювати її економіку. За два місяці до цього всі залишкові економічні обмеження з країни зняв і Європейський Союз.

Завдяки цьому сирійський уряд уже підписав угоди з низкою саудівських компаній щодо відновлення енергетичного сектору, а також домовився з дубайською логістичною компанією DP World Ltd. про інвестиції на суму 800 мільйонів доларів у розвиток порту Тартус та створення логістичних хабів у країні.

Новий президент Сирії Ахмед Аль-Шараа наразі активно шукає підтримки у партнерів із Перської затоки. Ключовими союзниками виступають Саудівська Аравія, Катар та Об’єднані Арабські Емірати.

Додатковим ресурсом для економіки могли б стати газові та нафтові родовища на північному сході Сирії, однак вони досі перебувають під контролем курдських сил.

У березні Шараа підписав угоду з командувачем Сирійських демократичних сил Мазлумом Абді про інтеграцію курдських підрозділів до державних інституцій і передачу контрольованих ними енергоресурсів у руки уряду.

Втім, останні місяці позначилися зростанням напруженості між сторонами, що ставить під сумнів виконання домовленостей до кінця року.