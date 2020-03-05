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Сирия заявила о перехвате ракет, запущенных со стороны Израиля

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 06:01
Сирия заявила о перехвате ракет, запущенных со стороны Израиля
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Авианалет произошел после полуночи 5 марта

В Сирии противовоздушная оборона в ночь с 4 на 5 марта перехватила несколько ракет, запущенных с территории Израиля. Об этом сообщает сирийское государственное информагентство SANA.

Количество ракет не уточняется. Сообщается, что обстрел произошел после 00:30. По данным агентства, израильский военный самолет совершил несколько выстрелов из воздушного пространства Ливана и Голанских высот.

"Наша противовоздушная оборона после полуночи отбила израильскую агрессию в центральной зоне и не допустила достижения целей ракетами противника", - сообщает SANA.

О жертвах и возможных разрушениях информации на данный момент нет.

Напомним, по данным Reuters, Россия в Сирии поспешно наращивает свои военное группировки перед переговорами президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча сторон должна состояться 5 марта, в четверг, в Москве после того, как в сирийской провинции Идлиб обострилась ситуация и там погибли турецкие солдаты.

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