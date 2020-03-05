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Сирія заявила про перехоплення ракет, запущених з боку Ізраїлю

Новини » Надзвичайні події     05.03.2020 - 06:01
Сирія заявила про перехоплення ракет, запущених з боку Ізраїлю
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Авіаналіт стався після півночі 5 березня

У Сирії протиповітряна оборона в ніч з 4 на 5 березня перехопила кілька ракет, запущених з території Ізраїлю. Про це повідомляє сирійське державне інформагентство SANA.

Кількість ракет не уточнюється. Повідомляється, що обстріл стався після 00:30. За даними агентства, ізраїльський військовий літак здійснив кілька пострілів з повітряного простору Лівану і Голанських висот.

"Наша протиповітряна оборона після півночі відбила ізраїльську агресію в центральній зоні і не допустила досягнення цілей ракетами супротивника", - повідомляє SANA.

Про жертви і можливих руйнування інформації на даний момент немає.

Нагадаємо, за даними Reuters, Росія в Сирії поспішно нарощує свої військові угруповання перед переговорами президентів РФ і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Тайіпа Ердогана. Зустріч сторін має відбутися 5 березня, у четвер, в Москві після того, як в сирійській провінції Ідліб загострилася ситуація і там загинули турецькі солдати.

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