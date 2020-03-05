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Россия в Сирии укрепляет свое военное присутствие, - Reuters

Новости » Общество     05.03.2020 - 03:02
Россия в Сирии укрепляет свое военное присутствие, - Reuters
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Наращивание сил РФ в Сирии происходит в спешке накануне встречи Эрдогана и Путина

Россия в Сирии поспешно наращивает свои военное группировки перед переговорами президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет Reuters.

Встреча сторон должна состояться 5 марта, в четверг, в Москве после того, как в сирийской провинции Идлиб обострилась ситуация. С одной стороны - войска президента Сирии Башара Асада и российская армия, которая его действия поддерживает, а с другой - турецкие войска.

Как передает агентство Reuters, анализируя данные движения судов в районе пролива Босфор, а также данные авиационной статистики, Россия наращивает морские и воздушные поставки в Сирию с 28 февраля. Это означает, что военный контингент РФ начал расти на следующий день после сирийского авиаудара и гибели десятков турецких военных.

За шесть дней Москва направила через Босфор пять своих кораблей, хотя официально было известно только о двух суднах.

Напомним, 3 марта турецкие военные на территории сирийской провинции Идлиб сбили истребитель, принадлежавший режима Башара Асада.

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