Сирия заявила об отражении атаки со стороны Израиля

Сирийское государственное новостное агентство SANA сообщило об отражении ракетной атаки Военно-воздушных сил Израиля в районе города Хомс. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на SANA.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет, котрые считают израильские. Атака происходила ночью.

По информации агентства, израильские ВВС наносили удары из воздушного пространства соседнего Ливана.

В то же время телеканал Al-Hadath сообщил, что израильской атаке подвергся военный аэродром Шайрат в 38 км к востоку от Хомса. Арабские СМИ сообщают о "не менее восьми ракет". Также говорилось о раненных восьми сирийских военнослужащих, однако официально об этом подтверждения не было.

Напомним, ранее сирийские СМИ сообщали, что противовоздушная оборона работала в ночь с 4 на 5 марта перехватила несколько ракет, запущенных с территории Израиля. Тогда говорилось, что израильский военный самолет совершил несколько выстрелов из воздушного пространства Ливана и Голанских высот.