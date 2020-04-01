Сирія заявила про відбиття атаки з боку Ізраїлю

Сирійське державне новинне агентство SANA повідомило про відбиття ракетної атаки Військово-повітряних сил Ізраїлю в районі міста Хомс. Про це передає РБК-Украина з посиланням на SANA.

Наголошується, що засоби протиповітряної оборони (ППО) збили кілька ракет, які вважають ізраїльськими. Атака відбувалася вночі.

За інформацією агентства, ізраїльські ВПС наносили удари з повітряного простору сусіднього Лівану.

У той же час телеканал Al-Hadath повідомив, що ізраїльської атаці піддався військовий аеродром Шайрат в 38 км на схід від Хомса. Арабські ЗМІ повідомляють про "не менше восьми ракет". Також йшлося про поранених восьми сирійських військовослужбовців, проте офіційно про це підтвердження не було.

Нагадаємо, раніше сирійські ЗМІ повідомляли, що протиповітряна оборона працювала в ніч з 4 на 5 березня перехопила кілька ракет, запущених з території Ізраїлю. Тоді говорилося, що ізраїльський військовий літак здійснив кілька пострілів з повітряного простору Лівану і Голанських висот.