Сирія заборонила ввезення товарів з Ірану, Ізраїлю та Росії, - ЗМІ

Як пише видання, після падіння режиму сирійського диктатора режиму Асада, Сирія стала свідком різноманітного припливу імпортних товарів на місцеві ринки.

Зокрема, тепер у столиці Дамаск магазини заповнені різноманітними товарами, починаючи від турецької бутильованої води та саудівських продуктів харчування - до шоколадних цукерок, таких як Twix і Snickers, а також напоїв Pepsi та інших міжнародних брендів.

Щоб підтримати економіку, новий уряд оголосив про введення долара в країні та затвердив новий набір єдиних митних зборів, які будуть знижені на 50-60 %.

Також там пояснили, що рішення спрямоване на полегшення імпорту для підтримки місцевих виробників у рамках зусиль із підвищення економічної активності та стимулювання промисловості.