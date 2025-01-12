Міністри закордонних справ ЄС обговорять зняття санкцій з Сирії, - Каллас

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі наприкінці січня. Вони обговорять можливість зняття санкцій з Сирії.

Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кайї Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

"Ми будемо працювати над тим, щоб переконатися, що ми дійсно зможемо прийняти рішення з цього питання в той час", - заявила вона.

Каллас розповіла, що міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі наприкінці січня, щоб обговорити зняття санкцій з Сирії.

Нагадаємо, що санкції, накладені на Сирію, здебільшого були спрямовані на уряд країни та його ключових союзників.

Вони були запроваджені як реакція на події, пов'язані з громадянською війною, що розпочалася у 2011 році, порушеннями прав людини, придушенням протестів та використанням хімічної зброї.

Однак наразі європейські країни почали відновлювати зв'язки з Сирією, адже в грудні в там впав режим сирійського диктатора Башара Асада. За кілька тижнів повстанці захопили ключові міста країни, включно зі столицею Дамаск.

Що відбувалося в Сирії, чому впав режим Асада і що далі буде відбуватися в країні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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