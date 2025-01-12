ua en ru
Нд, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Міністри закордонних справ ЄС обговорять зняття санкцій з Сирії, - Каллас

Сирія, Неділя 12 січня 2025 16:05
UA EN RU
Міністри закордонних справ ЄС обговорять зняття санкцій з Сирії, - Каллас Фото: верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кайї Каллас (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі наприкінці січня. Вони обговорять можливість зняття санкцій з Сирії.

Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кайї Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Каллас розповіла, що міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі наприкінці січня, щоб обговорити зняття санкцій з Сирії.

"Ми будемо працювати над тим, щоб переконатися, що ми дійсно зможемо прийняти рішення з цього питання в той час", - заявила вона.

Нагадаємо, що санкції, накладені на Сирію, здебільшого були спрямовані на уряд країни та його ключових союзників.

Вони були запроваджені як реакція на події, пов'язані з громадянською війною, що розпочалася у 2011 році, порушеннями прав людини, придушенням протестів та використанням хімічної зброї.

Однак наразі європейські країни почали відновлювати зв'язки з Сирією, адже в грудні в там впав режим сирійського диктатора Башара Асада. За кілька тижнів повстанці захопили ключові міста країни, включно зі столицею Дамаск.

Що відбувалося в Сирії, чому впав режим Асада і що далі буде відбуватися в країні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Війна в Сирії
NEWS
Вже третій. ЗСУ завдали нового удару по командному пункту РФ у Донецькій області
Вже третій. ЗСУ завдали нового удару по командному пункту РФ у Донецькій області
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію