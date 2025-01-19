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Сирия запретила ввоз товаров из Ирана, Израиля и России, - СМИ

Фото: правительство утвердило снижение пошлин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Товары из Ирана, Израиля и России больше не могут попасть в Сирию. Сирийские порты объявили о соответствующем запрете на ввоз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alarabiya.

Как пишет издание, после падения режима сирийского диктатора режима Асада, Сирия стала свидетелем разнообразного притока импортных товаров на местные рынки.

В частности, теперь в столице Дамаск магазины заполнены различными товарами, начиная от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов питания - до шоколадных конфет, таких как Twix и Snickers, а также напитков Pepsi и других международных брендов.

Чтобы поддержать экономику, новое правительство объявило о введении доллара в стране и утвердило новый набор единых таможенных пошлин, которые будут снижены на 50-60 %.

Также там объяснили, что решение направлено на облегчение импорта своя для поддержки местных производителей в рамках усилий по повышению экономической активности и стимулированию промышленности.

Напомним, около недели назад верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в конце января главы МИД ЕС проведут встречу в Брюсселе. На ней будет обсуждаться возможность снятия санкций с Сирии.

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