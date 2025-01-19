Сирия запретила ввоз товаров из Ирана, Израиля и России, - СМИ

Как пишет издание, после падения режима сирийского диктатора режима Асада, Сирия стала свидетелем разнообразного притока импортных товаров на местные рынки.

В частности, теперь в столице Дамаск магазины заполнены различными товарами, начиная от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов питания - до шоколадных конфет, таких как Twix и Snickers, а также напитков Pepsi и других международных брендов.

Чтобы поддержать экономику, новое правительство объявило о введении доллара в стране и утвердило новый набор единых таможенных пошлин, которые будут снижены на 50-60 %.

Также там объяснили, что решение направлено на облегчение импорта своя для поддержки местных производителей в рамках усилий по повышению экономической активности и стимулированию промышленности.