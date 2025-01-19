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Сирія заборонила ввезення товарів з Ірану, Ізраїлю та Росії, - ЗМІ

Неділя 19 січня 2025 00:55
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Сирія заборонила ввезення товарів з Ірану, Ізраїлю та Росії, - ЗМІ Фото: уряд затвердив зниження мит (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Товари з Ірану, Ізраїлю та Росії більше не можуть потрапити до Сирії. Нова сирійська влада оголосила про відповідну заборону на ввезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alarabiya.

Як пише видання, після падіння режиму сирійського диктатора режиму Асада, Сирія стала свідком різноманітного припливу імпортних товарів на місцеві ринки.

Зокрема, тепер у столиці Дамаск магазини заповнені різноманітними товарами, починаючи від турецької бутильованої води та саудівських продуктів харчування - до шоколадних цукерок, таких як Twix і Snickers, а також напоїв Pepsi та інших міжнародних брендів.

Щоб підтримати економіку, новий уряд оголосив про введення долара в країні та затвердив новий набір єдиних митних зборів, які будуть знижені на 50-60 %.

Також там пояснили, що рішення спрямоване на полегшення імпорту для підтримки місцевих виробників у рамках зусиль із підвищення економічної активності та стимулювання промисловості.

Нагадаємо, близько тижня тому верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що наприкінці січня глави МЗС ЄС проведуть зустріч у Брюсселі. На ній обговорюватимуть можливість зняття санкцій із Сирії.

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