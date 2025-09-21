Сирія визначилася з новою датою перших після повалення Асада виборів

"Голосування за членів Народних зборів (парламенту - ред.) відбудеться 5 жовтня 2025 року в усіх виборчих округах", - оголосив Вищий комітет із виборів до Народних зборів Сирії.

Також у суботу комітет продовжив термін подання апеляцій щодо членів виборчих органів до кінця неділі, 21 вересня.

Нагадаємо, що спочатку голосування було заплановано на 15-20 вересня. Однак цього тижня у виборчій комісії заявили, що терміни проведення виборів перенесуть.

Проблема полягала в логістичних причинах. Зокрема, відсутність достовірних записів актів цивільного стану через бойові дії, які були в країні, а також переміщення населення.

Очікується, що за результатами голосування в колегіях виборників буде обрано 140 депутатів, тоді як ще 70 призначить на перехідний період президент Сирії Ахмед аш-Шараа.

Повноваження тимчасового парламенту розраховані на 30 місяців із можливістю продовження. Цей орган виконуватиме роль законодавчої влади до затвердження постійної конституції та організації нових виборів.

Зазначимо, що Народну раду Сирії було розпущено 29 січня за указом тимчасового уряду.