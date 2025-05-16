Сирія відмовляється друкувати валюту у Росії, знайшла інших партнерів, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає агенство, такий крок став можливим завдяки поліпшенню відносин з арабськими та західними країнами Перської затоки, а також послабленню санкцій США.

Сирія вже підписала угоду з компанією DP World з ОАЕ на 800 млн доларів для розвитку порту Тартус - першу подібну після заяви президента США Дональда Трампа про скасування американських санкцій.

Сирійська влада почала розглядати варіанти друку валюти за кордоном на початку року, а після послаблення санкцій ЄС у лютому цей процес набув більшої динаміки. У межах оновлення банкнот із сирійського фунта буде видалено зображення Башара Асада, а частина номіналів отримає новий дизайн.

Зазначається, що Росія понад десять років друкувала сирійську валюту після введення санкцій, однак тепер Дамаск намагається диверсифікувати свої зовнішні економічні зв’язки. Попри це, співпраця з Москвою не припиняється - Росія продовжує постачати Сирії гроші, паливо і пшеницю, утримуючи військові бази.

Наразі Сирія стикається з дефіцитом банкнот, що частково викликано тим, що громадяни та спекулянти накопичують фунти, а влада стримує їх обіг для контролю курсу.

За офіційними даними, на чорному ринку фунт торгується близько 10 тисяч за долар, тоді як до війни один долар коштував 50 фунтів.