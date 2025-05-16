Сирія відмовляється друкувати валюту у Росії, знайшла інших партнерів, - Reuters
Сирія планує розпочати друкувати валюту нового дизайну в Об'єднаних Арабських Еміратах і Німеччині замість Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає агенство, такий крок став можливим завдяки поліпшенню відносин з арабськими та західними країнами Перської затоки, а також послабленню санкцій США.
Сирія вже підписала угоду з компанією DP World з ОАЕ на 800 млн доларів для розвитку порту Тартус - першу подібну після заяви президента США Дональда Трампа про скасування американських санкцій.
Сирійська влада почала розглядати варіанти друку валюти за кордоном на початку року, а після послаблення санкцій ЄС у лютому цей процес набув більшої динаміки. У межах оновлення банкнот із сирійського фунта буде видалено зображення Башара Асада, а частина номіналів отримає новий дизайн.
Зазначається, що Росія понад десять років друкувала сирійську валюту після введення санкцій, однак тепер Дамаск намагається диверсифікувати свої зовнішні економічні зв’язки. Попри це, співпраця з Москвою не припиняється - Росія продовжує постачати Сирії гроші, паливо і пшеницю, утримуючи військові бази.
Наразі Сирія стикається з дефіцитом банкнот, що частково викликано тим, що громадяни та спекулянти накопичують фунти, а влада стримує їх обіг для контролю курсу.
За офіційними даними, на чорному ринку фунт торгується близько 10 тисяч за долар, тоді як до війни один долар коштував 50 фунтів.
Зняття санкцій з Сирії
Нагадаємо, 13 травня резидент Дональд Трамп заявив про намір скасувати усі американські санкції проти Сирії. Рішення покликане сприяти відновленню країни після 13 років війни.
Наступного дня, глава Білого дому зустрівся з новим президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа. Трамп позитивно відгукнувся про сирійського лідера, при тому, що донедавна у США його вважали терористом.
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