Більше не терорист. Трамп попив чаю з "молодим та привабливим" лідером Сирії
Після гучної заяви про зняття всіх санкцій із Сирії глава США Дональд Трамп провів зустріч з її новим президентом Ахмедом аль-Шараа, якого Вашингтон донедавна вважав терористом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Лідер Сполучених Штатів у середу, 14 травня, зустрівся із президентом Сирії під час поїздки до Саудівської Аравії. Як зазначає видання, Трамп і Шараа потиснули один одному руки у присутності спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.
За даними Білого дому, Трамп закликав Шараа нормалізувати відносини з Ізраїлем та приєднатися до Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Марокко у рамках угод, укладених за посередництва США у 2020 році.
Трамп, мовляв, запитав у Шараа: “Сподіваюся, ви приєднаєтесь, коли все владнається.”
На цю пропозицію лідер Сирії відповів згодою, говорить Білий дім.
"Привабливий хлопець"
Пізніше у розмові з журналістами Трамп висловив своє враження про сирійського президента.
"Молодий, привабливий хлопець, крутий. Має серйозне минуле, боєць. У нього є реальний шанс триматися все докупи", - здивував Трамп заявою про Шараа.
Слід додати, що ще 2024 року США вважали аль-Шараа терористом.
Прихід до влади аль-Шараа
Нагадаємо, аль-Шараа став президентом Сирії у січні цього року після зміни влади в країні. У грудні минулого року бойовики ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" встановили контроль над ключовими містами Сирії, включно з Дамаском. Президент Башар Асад разом із родиною втік до Росії.
У січні тимчасовим главою держави став аль-Шараа, який пообіцяв створити інклюзивний перехідний уряд для відновлення державних інститутів і проведення виборів упродовж наступних п’яти років. Підготовка до проведення виборів президента Сирії може зайняти до чотирьох років - стільки необхідно для створення Конституції.
Зняття санкцій з Сирії
Після приходу нового президента до влади США не поспішали знімати свої санкції із Сирії. Проте вчора Трамп заявив, що зніме усі санкції із Сирії, щоб налагодити відносини з країною.
"Я розпоряджуся припинити санкції проти Сирії, щоб дати їм шанс на велич", - заявив Трамп.
За його словами, він сподівається, що новий уряд Сирії зуміє стабілізувати ситуацію в країні і зберегти мир.
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