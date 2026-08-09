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Сирія та Росія домовилися, що буде далі з російськими військовими базами

23:38 09.08.2026 Нд
2 хв
Як тепер використовуватимуть російські об'єкти?
aimg Едуард Ткач
Сирія та Росія домовилися, що буде далі з російськими військовими базами Фото: перехідний період буде не більше трьох місяців (Getty Images)
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Сирія та Росія підписали меморандум про реорганізацію російської військової присутності у цій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SANA.

Згідно з заявою МЗС Сирії, угода стала результатом переговорів, які тривали півтора роки під керівництвом Міністерства закордонних справ та у справах емігрантів Сирії. Підписаний документ визначає майбутній статус російських об'єктів у Хмеймімі та Тартусі.

Зокрема, Сирія візьме на себе управління об'єктами, призначеними для цивільного використання, включаючи аеропорт Хмеймім та четвертий комерційний причал у порту Тартус. Це своє чергу дозволить поступово інтегрувати в громадянську адміністрацію країни.

Крім цього, сторони домовилися переглянути роль об'єктів, які використовуються зараз у військових цілях. Згідно з угодою, російські військові бази будуть перетворені на спільні навчально-тренувальні центри.

Також у документі встановлено крайній термін для завершення перехідного періоду, а саме - не більше трьох місяців, після чого нові правила набудуть чинності.

Сирійське МЗС назвало цю угоду найзначнішим моментом з початку переговорів близько 18 місяців тому, наголосивши, що вона відкриває шлях до нового етапу відносин між Сирією та Росією.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, 11 травня до Сирії з моменту падіння режиму Асада прибуло російське вантажне судно "Спарта" у супроводі військових кораблів. Це було перше підтвердження, що РФ відновила військові постачання до цієї країни.

Також у травні була інформація, що Росія стала основним постачальником нафти в Сирію. Однак днями Reuters повідомило, що Сирія готова скоротити імпорт російської нафти. Мета такого можливого рішення Дамаска - зняти санкції з Сирії.

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