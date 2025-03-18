Сирія та Ліван домовилися про припинення вогню на спільному кордоні

Представники оборонних відомств Лівану та Сирії досягли домовленості про припинення вогню. Таким чином сторони намагаються зупинити сутички вздовж спільних державних кордонів, що тривають уже два дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
У Міністерстві оборони Сирії зазначили, що угода також передбачає "посилення координації та співпраці між двома сторонами".
Раніше у понеділок, 17 березня, президент Лівану Джозеф Аун наказав військам завдати удару у відповідь по джерелу стрілянини з сирійського боку кордону після того, як вночі вздовж кордону спалахнули нові смертоносні бої.
Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок сутичок загинули семеро ліванських громадян і ще 52 отримали поранення, зокрема чотирирічна дівчинка.
Озброєне протистояння почалося після того, як тимчасовий уряд Сирії звинуватив бойовиків ліванського угрупування "Хезболла" у тому, що в суботу, 15 березня, вони перетнули кордон Сирії, викрали трьох солдатів та вбили їх на території Лівану.
"Хезболла" заперечує свою причетність, а деякі інші повідомлення вказують на місцеві клани у прикордонному регіоні, які безпосередньо не пов'язані з угрупованням, але причетні до транскордонної контрабанди.
Це були найсерйозніші транскордонні бої з грудня, коли у Сирії відбувалося повалення режиму колишнього президента Сирії Башара Асада.
Після усунення бойовикам ісламського руху "Хайят Тахрір аш-Шам" режиму Башара аль-Асада, в Сирії спостерігається гостра політична та безпекова нестабільність.
Нова адміністрація під керівництвом лідера руху Ахмеда аль-Шараа, налагоджує зв'язки з країнами Заходу та світу.
Водночас, нещодавно прихильники Асада влаштували збройні сутички з представниками нової влади, в яких загинули 48 людей з обидвох сторін. Також у країні сталися сутички на релігійному ґрунті.
Чинний президент Сирії назвав ці атаки спробою прихильників диктатора розпалити в країні громадянську війну.
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