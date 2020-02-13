Сирия признала геноцид армян со стороны Османской империи

Фото: парламент Сирии (ANF)

В свою очередь, Турция геноцид категорически отрицает

Парламент Сирии принял резолюцию о признании геноцидом массовых убийств армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Об этом сообщает SANA.

Сообщается, что парламент Сирии признал, что армяне, сирийцы, ассирийцы и другие народы стали жертвами этнических и систематических преступлений и геноцида со стороны Османской империи.

Отмечается, что Сирия признала геноцидом массовые убийства армян на фоне эскалации конфликта с Турцией.

Напомним, 10 февраля сирийские войска нанесли артиллерийский удар по армии Турции в Идлибе, в результате чего погибли пятеро военных. В связи с инцидентом президент Реджеп Эрдоган собрал экстренное совещание.

В свою очередь, Вооруженные силы Турции нанесли удар по армии сирийского президента Асада в провинции Идлиб. В результате обстрела был убит 51 солдат армии режима Асада.

Также Вооруженные силы Турции заявили о нанесении ударов по 115 целям армии сирийского президента Башара Асада в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере Сирии.